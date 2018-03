CALCIOMERCATO. De Vrij, sondaggio Napoli. In lista anche lo Zenit

LAZIO DE VRIJ CALCIOMERCATO – “Fa male andare via così, sarò sempre grato alla Lazio“: con queste parole, pubblicate sui social, de Vrij ufficializza il suo addio a al club biancoceleste a scadenza di contratto (giugno 2018). Intanto, sarebbe già partita l’asta per il difensore olandese: se l‘Inter pare il club in pole per accaparrarselo, secondo il Corriere dello Sport sarebbero partiti i primi sondaggi anche dal Napoli: Giuntoli, ds azurro, si sarebbe informato. In lista anche lo Zenit San Pietroburgo, l’Atletico Madrid e, in modo più defilato, anche il Barcellona. La richiesta degli agenti è chiara: 5,8 milioni di euro di commissioni, per il giocatore uno stipendio di base di 4 milioni più bonus a stagione.

A.M.