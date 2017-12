Calciomercato. Due big italiane su Cristante

CALCIOMERCATO LAZIO CRISTANTE – E’ da tempo l’obiettivo numero uno designato da Tare in caso di addio di Milinkovic–Savic. Bryan Cristante si sta mettendo in luce con la maglia dell’Atalanta, tanto da attirare le attenzioni della Lazio e non solo: come spiega La Gazzetta dello Sport, infatti, anche Inter e Juventus sono in corsa per il mediano classe 1995. I nerazzurri in particolare stanno intensificando i contatti con l’agente del ragazzo per bruciare la concorrenza.