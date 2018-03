CALCIOMERCATO. Duello Inter-Barça per de Vrij

CALCIOMERCATO LAZIO DE VRIJ – L’annuncio di Tare ed il messaggio d’addio di de Vrij hanno portato con loro un turbinio di voci di mercato che non si arresterà prima del finale di stagione. Sulle tracce del difensore olandese c’è forte l’Inter, che in giornata ha fatto un tentativo anche per Strootman della Roma (anche lui gestito dalla Seg, come il connazionale biancoceleste), ma non intende defilarsi neanche il Barcellona.

INTER – “Stefan de Vrij è l’obiettivo numero uno. Dopo l’uscita allo scoperto prima del direttore sportivo Tare e successivamente del centrale olandese, ora l’Inter può accelerare le trattative per trovare un accordo definitivo. I contatti sono continui con gli agenti del ragazzo. Telefonate ma soprattutto mail nelle quali la proprietà cinese sta perfezionando l’offerta da 4 milioni di euro netti per i prossimi cinque anni. Una decisione definitiva de Vrij vuole prenderla entro la fine di febbraio, al più tardi nella prima settimana di marzo, anche per evitare di continuare a giocare regolarmente nella Lazio, rischiando in ogni partita infortuni che possano mettere in pericolo il suo futuro contratto con un altro club”, scrive Manuele Baiocchini su ‘goal.com’.

BARCELLONA – “C’è però il Barcellona che non ha mollato la presa. Motivo per cui il ragazzo sembra essere ancora abbastanza indeciso sul da farsi. Negli ultimi giorni poi, pare si siano riaffacciati alla finestra della SEG (l’agenzia che cura gli interessi del difensore) anche alcuni emissari del Chelsea, dopo essere venuti a conoscenza del fatto che de Vrij non avesse più rinnovato il contratto con la Lazio, cosa che sembrava scontata ad inizio gennaio, come ammesso anche da Igli Tare”.