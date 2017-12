Calciomercato. Fusco, ds Verona: “Caceres? C’è la Lazio ma lui vuole…”

CACERES FUSCO VERONA – Manca poco al mercato invernale. Sul tema Caceres-Lazio si è espresso nel post partita della gara contro l’Udinese il ds degli scaligeri Fusco: “Caceres è un giocatore che ha un contratto con il Verona fino al 2018. È un giocatore per noi importante, anche se ha giocato poco. Sta entrando in condizione, il mercato inizia il 3 gennaio e valuteremo. Ha un’offerta, come noto, da una squadra importante come la Lazio. E’ normale che vorremmo che restasse con noi, credo che dal suo punto di vista valuterà dove potrà essere impiegato con maggiore continuità in vista dei Mondiali. Per ora ce lo teniamo stretto, ma la sua volontà è chiaramente determinante, ha fatto un grande bagno di umiltà venendo qui”.