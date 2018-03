CALCIOMERCATO. Germoni, parla l’agente: “A Perugia per dimostrare tutto il suo valore”

CALCIOMERCATO LAZIO GERMONI – Luca Germoni è uno dei tanti talenti del vivaio biancoceleste: classe 1997, l’ex terzino della Primavera non ha mai avuto occasione di sbocciare in prima squadra. La società biancoceleste vuole fargli accumulare esperienza e per questo ha iniziato un lungo girovagare che lo ha portato a vestire le maglie di Ternana, Parma ed ora Perugia. A pochi giorni dal trasferimento, Danilo Caravello, agente del giocatore, ha preso parola ai microfoni di ‘tuttomercatoweb’ per presentare la situazione del suo assistito: queste le sue dichiarazioni.

OBIETTIVI DI GERMONI – “A Parma pensavamo di poter giocare di più. Siamo andati a Perugia, il ragazzo ha avuto qualche problema muscolare ma è già cosa passata. Presto potrà dimostrare il suo valore”.