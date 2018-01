Calciomercato. Nuovo inserimento del Barcellona per de Vrij. No al Milan

CALCIOMERCATO LAZIO DE VRIJ BARCELLONA – Mentre in casa Lazio si spera ancora nel miracolo, e cioè quello di ricucire lo strappo con Stefan de Vrij, il calciatore persegue la sua tattica attendista. Non solo il rilancio dell’Inter, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, ma anche il Barcellona, che sarebbe prepotentemente tornato in corsa. Meno di un mese e la telenovela potrebbe volgere al termine, con sullo sfondo anche le minacce chiamate Juventus, Liverpool ed Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da ‘Radiosei’, quel che è certo è che il difensore olandese abbia rifiutato il Milan, facendo così morire sul nascere l’idea biancoceleste di mettere le mani su Alessio Romagnoli quale parziale contropartita.