CALCIOMERCATO. Inter, sale l’offerta a De Vrij: le cifre

INTER DE VRIJ CALCIOMERCATO – L’Inter torna su De Vrij e alza l’offerta. Ausilio e Sabatini stanno continuando a lavorare per le mosse verso la prossima stagione e, come riporta calciomercato.com, la società nerazzurra avrebbe migliorato la sua offerta nei confronti del biancoceleste.

CIFRE – Pronti 4 milioni di euro a stagione per 5 anni dal prossimo giugno, un accordo fino al 2023. E da parte del difensore olandese c’è stata massima disponibilità visto che non ha ancora firmato il rinnovo con la Lazio. La proposta di Lotito è ben differente: si tratta di un contratto di un solo anno per 2,5 milioni a stagione con rinnovo in caso di Champions e clausola rescissoria non a parametro zero.