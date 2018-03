CALCIOMERCATO. La Cina vuole Immobile: la risposta di Lotito

IMMOBILE CALCIOMERCATO LAZIO CINA – Incedibile. Immobile è l’uomo del momento, con il tecnico Inzaghi stravede per lui ed il patron biancoceleste Lotito che l’ha blindato fino al 2022. Si era parlato di una mega offerta da parte del club cinese Shanghai SIPG, pari a ben 70 milioni di euro per avere il bomber già durante la finestra di mercato di gennaio. Ma adesso, la società biancoceleste ha ricevuto nuovi sondaggi da intermediari per Ciro Immobile direzione Cina. Secondo quanto riporta calciomercato.com, però, la risposta di Lotito sarebbe stata chiara: l’attaccante è incedibile.