CALCIOMERCATO. La Juventus sogna Milinkovic, ma ad una condizione

CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC – A giugno uno dei centrocampisti più forti del nostro campionato e non solo con tutta probabilità lascerà l’Italia: si tratta di Milinkovic-Savic, sul cui nome hanno già fatto gola top club di mezza Europa, pronti ad accaparrarselo a cifre record (si parla di offerte di 200 milioni di euro). Non solo: anche la Juve starebbe ancora pensando al centrocampista serbo: secondo quanto scrive Tuttosport, Marotta e Paratici potrebbero tentare il colpo solo ad una condizione, e cioè privandosi di una loro stella, quell’Alex Sandro la cui partenza si aggira intorno ai 60 milioni. Nel caso in cui la concorrenza si facesse agguerrita, la dirigenza juventina non si svenerà, abbandonando così il sogno di vedere Milinkovic in bianconero. E, date le premesse – Psg, City, Real Madrid e United in pole – è probabile che questo desiderio resti tale.

