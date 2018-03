CALCIOMERCATO. La Lazio mette gli occhi sul ‘Milinkovic’ del Betis Siviglia

CALCIOMERCATO LAZIO – Si sarebbe aggiunta anche la Lazio nella lista delle pretendenti pronte ad accaparrarsi Fabian Ruiz. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il classe ’96 somiglierebbe molto a Milinkovic per caratteristiche: un metro e ottantanove di altezza, centrocampista fisico, dinamico, tecnico. Per il gioiellino del Betis Siviglia, esattamente come per il serbo, c’è la fila da parte dei top club europei, in Italia avrebbero già chiesto di lui Inter, Napoli e Roma.

LA LAZIO SU FABIAN – Anche Tare avrebbe fatto i suoi sondaggi sul mediano, legato al Betis Siviglia fino al 2023 con una clausola fissata a 27 milioni. Ruiz a giugno sarà senza dubbio uno dei calciatori più ambiti: al contempo, il probabile addio di Milinkovic permetterà alla Lazio di incassare una cifra record. E chissà se con questa la società capitolina riuscirà a soffiare via lo spagnolo da tutti gli altri club interessati…

A.M.