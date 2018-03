CALCIOMERCATO. La Lazio pesca un jolly in Olanda?

CALCIOMERCATO LAZIO DEKKER – In Olanda ne sono certi. Igli Tare ha fiutato l’ennesimo affare ed ha messo nel mirino Rick Dekker, elegante difensore, mediano e centrocampista centrale dello Zwolle, dotato di grande visione di gioco e di accuratezza nei passaggi, 23 anni il prossimo 15 marzo e 26 presenze stagionali, con un assist, tra Eredivisie e Coppe nazionali. Il duttile ex Nazionale dei Paesi Bassi Under 19 ha un contratto in scadenza nel 2020, rinnovato lo scorso 17 gennaio, ed è valutato a bilancio 700 mila Euro.

G. G.