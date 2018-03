CALCIOMERCATO. Lazio, Anderson in partenza?

CALCIOMERCATO LAZIO ANDERSON – Prima, la cessione di Keita ed un Simone Inzaghi che gli cuce addosso la Lazio, riportandolo al ruolo di seconda punta dopo un anno praticamente da terzino. Poi, l’infortunio che lo tiene lontano dai campi da gioco per circa quattro mesi. Quindi, il rientro in campo col botto, con gol e giocate sensazionali, salvo far ben presto posto ad un normale calo fisico, che sfocia però in una furibonda litigata col mister piacentino, la quale comporta al brasiliano la temporanea esclusione dalla rosa. Neanche il nuovo chiarimento e le recenti prestazioni positive spengono però le voci di mercato: secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, la Lazio avrebbe messo ufficialmente in vendita Felipe Anderson e sono già tante le offerte piovute in casa biancoceleste, su tutte quella del Chelsea. Lotito e Tare, in cambio del loro numero 10, vorrebbero circa 25 milioni di Euro.

Giordano Grassi