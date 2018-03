CALCIOMERCATO. Lazio, per il centrocampista dell’Arsenal una concorrenza Made in Italy

CALCIOMERCATO CENTROCAMPO LAZIO – La notizia di ieri di De Vrij, riapre un discorso sempre aperto ed in continuo mutamento: quello del calciomercato. E per un nome in uscita, ce n’è subito uno in entrata: si tratta di Jack Wilshere. Il centrocampista dell’Arsenal è un parametro zero, in uscita dal club inglese la prossima estate. Come riporta il Mirror, ci sarebbe la Lazio su di lui, ma non solo. In Italia, il giocatore è seguito da ben tre club: Juve, Milan e Roma.

M.S.