CALCIOMERCATO. Lazio, occhi puntati sul centrale del Gent. E non solo…

LAZIO CALCIOMERCATO – La Lazio punta alla crescita dei suoi ma non solo. Luiz Felipe sta dando soddisfazioni, ma in casa biancoceleste si pensa anche al mercato estivo: come riporta il Corriere dello Sport, sotto osservazione sarebbe finito il centrale del Gent Samuel Gigot, il 24enne che Tare sta seguendo da tempo.

NON SOLO GIGOT – Non c’è solo lui nel mirino della società capitolina: Diego Reyes, centrale messicano del Porto rientrato dal prestito all’Espanyol, potrebbe essere il colpo a parametro zero. Torna in voga il nome di Simunovic, già emerso a gennaio, al quale si aggiungono Viana e Masina. Il primo, brasiliano dello Sporting Braga (stesso ex club dei due portoghesini biancocelesti Neto e Jordao) e l’altro del Bologna ma si va su costi più elevati.