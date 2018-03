INTERVISTA. Tare: “De Vrij? A fine stagione le nostre strade si divideranno”

INTERVISTA TARE DE VRIJ – A pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio-Verona, il ds biancoceleste Tare è intervenuto ai microfoni di Mediaset Premium: queste le sue parole.

LA GARA – “Abbiamo cambiato vestiti, calzini e tutto per scaramanzia… Dobbiamo essere bravi a tornare sulla strada giusta, oggi abbiamo tanto da perdere, ma serve una risposta sul campo.”

CALO – “Stranamente ieri abbiamo controllato i dati fisici ed è il mese dove la squadra ha corso di più. È piu un calo nervoso che fisico. Ci abbiamo lavorato tanto, e in questi momenti non bisogna perdere la serenità. Dobbiamo essere consapevoli di quello che ci stiamo giocando, ma anche sereni per quello che stiamo facendo”.

DE VRIJ – “La Lazio ritira la proposta di rinnovo fatta a De Vrij. E’ stato un professionista esemplare e lo ringraziamo. Ha dato tanto al club e noi a lui, ma a fine stagione le nostre strade si divideranno, è una questione di correttezza. È meglio guardare avanti, la Lazio è cresciuta tanto in questi anni e continuerà a farlo. L’unica cosa che non mancano sono i giocatori in questo momento. Accordi con altri club? No. Noi abbiamo fatto le cose come si doveva e all’ultimo momento le cose sono cambiate. Non vogliamo quindi proseguire più su questa strada”.