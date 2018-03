CALCIOMERCATO. L’Inter centra il doppio colpo de Vrij-Asamoah. Manca solo l’ok di Suning

CALCIOMERCATO INTER DE VRIJ – Inter in netta accelerata rispetto alle concorrenti per accaparrarsi Stefan de Vrij. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il club nerazzurro negli ultimi 2-3 giorni avrebbe dato alla Seg, l’agenzia che gestisce gli interessi dell’olandese, un input preciso: Stefan giocherà nel paese che ama, in un campionato in cui si trova bene, con un contratto di 5 anni ed un ingaggio a partire da 4 milioni di euro (compresi i diritti d’immagine). La cifra aumenterà stagione dopo stagione e prevedrà dei premi anche in base alle presenz collezionate. Accordo (quasi) chiuso anche per Asamoah: per il doppio colpo mancherebbe solo l’ok della proprietà cinese.

A.M.