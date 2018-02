Calciomercato, l’Italia spende meno della serie B inglese

CALCIOMERCATO ITALIA SERIE B INGLESE – Che il calcio italiano sia in un momento poco brillante non è un mistero. Lo dimostra la crisi aperta in Figc dopo le dimissioni di Tavecchio in seguito alla disfatta azzurra per la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia, le non-elezioni del 29 gennaio ed il conseguente commissariamento, ma è evidente anche a livello di club. La sessione invernale del mercato appena conclusa non ha fatto segnare particolari colpi, complice il fatto che la maggior parte delle società di Serie A sono alle prese con i conti da far quadrare. Come riporta l’edizione odierna di ‘La Repubblica‘ l’Italia è messa abbastanza male rispetto agli altri campionati.

CLASSIFICA SPESE – Volendo fare una sorta di classifica delle spese sostenute, emerge che i 20 club della Serie A hanno sborsato in totale “solo” 28 milioni di euro. In pratica, l’Italia si posiziona alle spalle anche della seconda divisione inglese. Con circa 470 milioni la Premier è la più ricca del calcio davanti alla Liga spagnola con “soli” 276,7 milioni e la Bundesliga tedesca con 72,7 milioni. L’Italia si piazza all’ottavo posto scavalcata anche dalla Super Lega cinese, la Ligue 1 francese, la Primera Division argentina e la MLS americana. Grandi numeri e grandi nomi soprattutto per le inglesi, vedi il Liverpool che ha incassato 160 milioni dal Barça per Coutinho e spesi di conseguenza 85 per il difensore van Dijk, il City 65 per un altro stopper, Laporte, e lo United ha regalato Alexis Sanchez a Mourinho, con Mkhitaryan all’Arsenal che ha preso anche l’oggetto del desiderio estivo del Milan, Aubameyang, per 65,7 milioni. Il calciomercato di casa nostra invece resta a guardare e si deve accontentare di Lisandro Lopez, Rafinha e Caceres.