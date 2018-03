Calciomercato. Milinkovic non più prima opzione per la Juve

CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC – Il prezzo del cartellino che continua a crescere ed un Claudio Lotito sempre molto poco flessibile in tema trattative allontanano la Juventus da Sergej Milinkovic-Savic, oggetto del desiderio in casa bianconera da almeno due stagioni. Stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, Beppe Marotta si starebbe spostando con sempre maggiore decisione su Lorenzo Pellegrini della Roma, sul quale pende, per la società giallorossa, una spada di Damocle chiamata clausola rescissoria.