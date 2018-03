CALCIOMERCATO. Milinkovic, valutazione monstre. La Juve si tira fuori?

CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC – Non meno di 130 milioni. E’ questa la base d’asta decisa da Claudio Lotito per il proprio gioiello. Non un Euro in meno, altrimenti Sergej Milinkovic-Savic non si muoverà dalla Capitale. La valutazione monstre data dal patron biancoceleste al proprio gioiello, secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, spaventa, e non poco, la Juventus che, a certe cifre, non potrà far altro che ritirarsi dalla corsa al calciatore.

G. G.