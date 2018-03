CALCIOMERCATO. Nani, il Valencia spera nel riscatto: il motivo

LAZIO NANI RISCATTO – È ancora incerto il futuro di Nani alla Lazio: il portoghese, che in quanto ad esperienza e curriculum non ha rivali tra i biancocelesti, ha forse disatteso le aspettative, complice anche qualche infortunio di troppo. In dubbio il suo riscatto, dunque, nel quale spera invece il Valencia: secondo quanto riportato da Marca, il club spagnolo conta sul pagamento del campione da parte della società capitolina e quello di Cancelo dall’Inter per ottenere i quasi 45 milioni di euro utili al Fair Play Finanziario e ad ottenere plusvalenze, evitando così eventuali ripercussioni dalla UEFA. In caso contrario, la società si vedrebbe costretta a cedere altri giocatori: in pole Ezequiel Garay, Gaya e Simone Zaza.