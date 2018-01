Calciomercato. Nodo Crecco: prestito o reintegro?

CALCIOMERCATO LAZIO CRECCO – Escluso dalla lista per far posto a Mauricio dopo l’ecatombe infortuni post-Lazio-Napoli, Luca Crecco è ad un bivio: trasferirsi sei mesi in prestito (Benevento e Spal sulle sue tracce, stando a quanto riportato da ‘calciomercato.it’) o provare a giocarsi le proprie carte in biancoceleste, guadagnandosi in allenamento il reintegro in rosa. Se non arriveranno ulteriori innesti, il giovane centrocampista romano potrebbe giovare della slot che, quasi certamente, libererà Di Gennaro.