CALCIOMERCATO. Nome nuovo dal Brasile (FOTO)

CALCIOMERCATO LAZIO EVERTON – Arrivare prima degli altri su talentini in erba, non ancora noti al grande calcio. E’ questo il piatto forte di Igli Tare, protagonista di numerosi acquisti da “maxi-plusvalenza”. Tra i Paesi in cui la rete di scout della Lazio è particolarmente attiva, da qualche mese, c’è il Brasile e l’ultimo nome appuntato sui taccuini degli uomini di mercato biancocelesti è Everton, ala sinistra (e, all’occorrenza, destra o anche seconda punta) classe 1996, in forza al Gremio. Stavolta, però, si potrebbe non esser arrivati così tanto presto: secondo quanto riportato da ‘Radio Bandeirantes’, infatti, il club di appartenenza, consapevole del potenziale del ragazzo e dei numerosi club interessati alla sua crescita, lo valuta già 30 milioni di Euro, cifra che escluderebbe a priori la Lazio dalla corsa al calciatore.

G. G.