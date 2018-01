Calciomercato. Non solo Caceres: la Lazio alla ricerca di un vice Strakosha

CALCIO MERCATO LAZIO ANDUJAR – Primo giorno di calciomercato, le squadre cercano volti nuovi per sistemare le proprie rose. La Lazio ha già messo a segno il colpo Caceres ma la dirigenza biancoceleste si guarda intorno alla ricerca di altri tasselli per arricchire la rosa a disposizione di mister Inzaghi.

QUESTIONE PORTIERI – Il reparto da rinfoltire è sicuramente quello dei portieri: Thomas Strakosha sta disputando una stagione da record ma dietro di lui non sembrano esserci soluzioni convincenti. Vargic non ha dato le dovute garanzie quando è stato impiegato in Europa League, Guerrieri, dal canto suo, ancora non è riuscito a conquistare la fiducia di Inzaghi. Ecco allora l’esigenza di intervenire sul mercato alla ricerca di un estremo difensore esperto, che possa apportare da subito un valore aggiunto alla rosa capitolina.

UNA STRADA PERCORRIBILE – Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’ un papabile per ricoprire il ruolo di secondo portiere potrebbe essere Mariano Andujar, 34enne argentino, ex Napoli. Già avvicinato in passato alla Lazio, il giocatore gode di passaporto italiano e potrebbe quindi essere tesserato come comunitario. Prima, però, dovrebbe uscire Vargic per liberare uno slot nella lista degli Over 21, attualmente piena.