CALCIOMERCATO. Offerta shock per Milinkovic: pronti 180 milioni (FOTO)

pubblicato il 27/02

CALCIOMERCATO MILINKOVIC – Milinkovic continua a destare l’attenzione di mezza Europa: il centrocampista serbo anche contro il Sassuolo si è reso protagonista di una prestazione memorabile, sigillata da una straordinaria doppietta. Poco prima della gara Tare aveva smentito voci di un possibile interesse del Real Madrid per il classe ’95: “Non pensiamo al mercato fino a fine stagione, su Sergej non saprei fare valutazioni, ma 70 milioni sono troppo pochi, li abbiamo già rifiutati quest’estate.”

OFFERTA SHOCK – 70 milioni dunque non bastano per accaparrarsi il gioiellino della Lazio, per il quale sarebbe arrivata nelle ultime ore un’offerta da capogiro. Secondo quanto twittato – salvo poi essere eliminato – da Alessandro Alciato, giornalista di Sky, per Milinkovic-Savic sarebbero stati presentati 180 milioni di euro + 20 di bonus. Resta da capire quale club sia sulle tracce del serbo: in pole il PSG.