CALCIOMERCATO. Operazione rilancio: dopo Immobile, tocca a Zaza?

CALCIOMERCATO LAZIO ZAZA – Prendere uno dei più promettenti attaccanti italiani dopo qualche stagione complicata vissuta all’estero: dopo che la tattica ha pagato con Ciro Immobile, la Lazio cerca di bissarla con Simone Zaza, ex centravanti di Sassuolo e Juventus, attualmente in difficoltà nella ricerca della continuità con la maglia del Valencia. Oltretutto, il prossimo anno si aggiungerà Fernando Torres, calciatore che potrebbe definitivamente chiudere le porte all’italiano che, per questo motivo, si sta guardando intorno. Secondo quanto riportato da ‘El gol digital’, ha fiutato l’affare Igli Tare, disposto ad investire 5 milioni di Euro sul suo cartellino. Un autentico affare.

G. G.