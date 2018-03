CALCIOMERCATO. Pato ha nostalgia: “In Cina sono maturato, due-tre squadre di A mi hanno cercato”

CALCIOMERCATO OBIETTIVI LAZIO PATO – E’ stato uno degli attaccanti rivelazione della stagione 2008-2009: arrivato al Milan dall’Internacional per una cifra intorno ai 22 milioni di euro, Alexandre Pato sembrava potesse spaccare il mondo. Giunto in Italia appena diciassettenne, il brasiliano si è subito reso protagonista, facendosi conoscere per la velocità e l’abilità sotto porta: 117 presenze e 51 gol con i rossoneri intervallati da lunghi e ripetuti infortuni che ne hanno condizionato la carriera. Proprio questi sono stati la causa della sua cessione e del suo girovagare in cerca di continuità: oggi Pato è al Tianjiin, squadra cinese allenata dall’ex viola Paulo Sosa. In un’intervista a ‘Tuttosport’ l’ex numero 7 del Milan ha parlato del suo stato di forma e della sua voglia di tornare in Italia.

DERBY DI MILANO – “Mi aspetto una grande partita con il Milan in ottima condizione fisica e mentale ed un Inter in lieve calo e sotto maggior pressione ma mai sottovalutarla. Guarderò il derby in televisione, nonostante il fuso”.

MOMENTO IN CINA – “Qui in Cina mi trovo bene, freddo a parte. La stagione è iniziata col piede giusto, centrando la qualificazione alla Champions League asiatica per la prima volta. Ora si entra nel vivo, con il campionato che inizia questa settimana: ci aspetta una stagione difficile, con tante partite e trasferte lunghe in tutto il continente. L’obiettivo è vincere il campionato e portare la squadra in alto in Asia”.

RENDIMENTO – “Sono molto maturato: vivere in un Paese così lontano è un’esperienza di vita più che di lavoro. All’inizio tutto risulta difficile dal rapporto con i compagni ai tifosi, sino alle piccole cose quotidiane, poi piano piano le cose migliorano. Ho imparato ad essere più paziente ed organizzato e a non fermarmi alla prima impressione. La stagione scorsa ho siglato 17 gol, voglio continuare così, aiutando la squadra con le mie reti”.

RITORNO IN ITALIA – “In estate due-tre squadre di Serie A mi hanno cercato: se un giorno qualcuno dovesse propormi di tornare per un bel progetto nuovo e stimolante, sarei felice. Se questo progetto fosse in Italia sarei doppiamente felice: ho un legame speciale con il vostro Paese e a 28 anni ho ancora tante opportunità davanti a me”.