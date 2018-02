CALCIOMERCATO. Pronti all’asta per Milinkovic: c’è Mendes dietro l’affare?

CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC – Tutti pazzi per Milinkovic Savic. Gli ultimi rumors di calciomercato confermano un’offerta monstre di 200 milioni di euro per il serbo: un affare che, qualora andasse in porto, segnerebbe il secondo trasferimento più pagato al mondo. E, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, pare che dietro l’affare ci sia Jorge Mendes, il potente procuratore di Mourinho e Cristiano Ronaldo tra gli altri: il portoghese sembra che la scorsa settimana sia stato a cena con Tare, Lotito e Kezman, agente del classe ’95.

ASTA – Lotito con tutta probabilità a giugno darà il via ad un’asta internazionale: il PSG, in pole per aggiudicarsi il cartellino del serbo, dovrà vedersela con l’agguerrita concorrenza di Real Madrid e Manchester United. Una cosa è certa: la perdita sarà pesantissima, ma andrà senza dubbio a riempire le casse del club.

A.M.