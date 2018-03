CALCIOMERCATO. Il PSG in pole per il ‘Sergente’, alla finestra anche la Juve

CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC – Sarebbe il PSG il club in pole position per accaparrarsi Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo è finito nel mirino di top club europei, come confermato in esclusiva dall’agente Mateja Kezman a Lazionews.eu: “Piace in Spagna, Italia, Inghilterra e Francia.”

PSG E JUVENTUS – L’edizione odierna di Tuttosport attribuisce appunto al Paris Saint Germain l’offerta monstre di 200 milioni di euro per il classe ’95, mentre in Italia sul giocatore c’è la Juventus. Resta da chiedersi se il club bianconero sia pronto a concorrere per il biancoceleste a certe cifre: quel che è (quasi) certo è che Lotito, a fine stagione, aprirà un’asta internazionale per il centrocampista, che partirà solo davanti ad una congrua offerta.

A.M.