CALCIOMERCATO. Raiola su Balotelli: “L’ho offerto alla Roma, è il miglior attaccante italiano”

CALCIOMERCATO BALOTELLI – Accostato per un periodo anche alla Lazio, SuperMario potrebbe presto tornare in Italia. “Ho parlato di Balotelli con Roma, Inter, Juventus e Napoli”: queste le parole di Mino Raiola, che sull’italiano del Nizza aggiunge: “Mario è ancora oggi il migliore attaccante italiano e tra i primi dieci del mondo. E’ cresciuto, maturato e a parametro zero è un affare”. Monchi starebbe ora valutando il difficile affare, la società biancoceleste invece sembra essersi defilata completamente.

A.M.