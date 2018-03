CALCIOMERCATO. Raiola: “Donnarumma deve andarsene. Quattro club italiani su Balotelli”

CALCIOMERCATO DONNARUMMA BALOTELLI – Mai banale, il procuratore più famoso e potente del mondo, Mino Raiola, ha rilasciato un’importante intervista alla ‘Rai’, parlando del futuro di due suoi assistiti: Gianluigi Donnarumma e Mario Balotelli. In chiusura, spazio anche ad una stoccata al Presidente della FIFA, l’italo-svizzero Gianni Infantino.

DONNARUMMA – “Gigio ha fatto una scelta, quella di restare al Milan, e io la rispetto. Se mi dovesse chiedere, però, di andare via mi metterei subito al lavoro anche perché le richieste importanti ci sono. Anzi, se fosse per me Gigio dovrebbe andare via dal Milan”.

BALOTELLI – “Mario è pronto a rientrare. È maturato ed è uno dei primi dieci attaccanti al mondo: e in Italia è il numero uno. Vale 100 milioni di euro, ma è a parametro zero ed è quindi un affare. Sto già trattando con molti club in Inghilterra e in Italia. Ho parlato con Juve, Roma, Napoli, Inter. Il Milan? No, lì no perché c’è Mirabelli e non posso parlare con lui, non sono al suo livello”.

INFANTINO – “Io credo non capisca cosa sta dicendo a livello generale e sul mercato. Ha ereditato la FIFA da Blatter, ma non basta contornarsi di grandi ex campioni per cambiare le cose. Ha riverniciato la macchina e ora sembra nuova ma sotto c’è sempre la stessa ruggine”.