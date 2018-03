CALCIOMERCATO. Da Reyes a Godin: tutti i nomi per la prossima stagione

CALCIOMERCATO LAZIO – La Lazio studia le mosse per la finestra di calciomercato estivo, in attesa di scoprire la prossima destinazione di De Vrij. E Tare butterà senza dubbio un occhio a Russia 2018, dove sono tanti i talenti che si contenderanno il Mondiale e non solo: come riporta il Corriere dello Sport, il candidato numero uno è Diego Reyes, che lascerà il Porto a parametro zero ed è stato già accostato alla Lazio da recenti indiscrezioni. Per la difesa, spunta il croato Mitrovic, difensore del Bruges, mentre torna in lizza anche il nome di Mori, giocatore che Bielsa avrebbe voluto alla Lazio. Al momento è sotto contratto con l’Everton fino al 2020.

GLI ALTRI – Dal Portogallo potrebbe arrivare Ferreira, difensore centrale dello Sporting Braga, mentre dal Basilea c’è Balanta. Tra i nomi più altisonanti spiccano quelli di Vertonghen e Godin, due big in scadenza nel 2019.