CALCIOMERCATO. Sempre calda la pista Everton Soares

CALCIOMERCATO LAZIO EVERTON – Lazio fortemente interessata ad Everton Soares, esterno sinistro brasiliano classe ’96, in forza al Gremio dal 2012. Otto le reti segnate in stagione, arricchite da 5 assist e prestazioni altisonanti in Coppa Libertadores che lo hanno portato alla ribalta. Secondo quanto appreso da ‘TMW’, in terra carioca assicurano che Tare e Lotito abbiano presentato un’offerta da 30 milioni per il calciatore, rifiutata però dal club proprietario del 60% del cartellino. Proprio la complicata ripartizione del diritto alle prestazioni, cosa frequente in Brasile, induce il Gremio ad iper-valutare Everton, al fine di ottimizzare il guadagno. Risulta onestamente molto difficile immaginare un rilancio della proprietà biancoceleste.

G. G.