CALCIOMERCATO. Soluzioni in casa. Mollato il sostituto di de Vrij?

LAZIO DE VRIJ LUIZ FELIPE – L’avventura romana di Stefan de Vrij è ormai agli sgoccioli. Il difensore olandese, dopo aver illuso tutto l’ambiente, ha scelto in extremis di non rinnovare il proprio contratto in scadenza nel prossimo giugno e lascerà la Lazio a parametro zero. Il ds Igli Tare era conscio della situazione e non si è fatto cogliere impreparato, iniziando a sondare per tempo numerosi profili nel mercato dei difensori, tutti in grado di sostituire de Vrij, da Simunovic a Subotic, da Reyes a Godin. Nelle ultime ore, però, come sottolinea ‘Tuttosport’, prende sempre più quota la soluzione interna, e cioè Luiz Felipe. Il giovane brasiliano ha convinto tutti, a suon di prestazioni di carattere, tecnica, astuzia e competenza tattica. Chissà che, un po’ come accadde la scorsa estate con Luis Alberto, non sia la soluzione interna quella più vantaggiosa per la Lazio.

G. G.