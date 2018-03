CALCIOMERCATO. Sulla panchina Inter e Lazio puntano l’ex

CONCEICAO LAZIO INTER – Sergio Conceiçao potrebbe tornare in Italia, lì dove ha anche giocato. Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese A Bola, le sue prestazioni alla guida del Porto avrebbero raccolto l’attenzione delle sue due ex squadre: Lazio ed inter. I due club italiani potrebbero muoversi in vista della prossima stagione qualora Luciano Spalletti o di Simone Inzaghi dovessero salutare.