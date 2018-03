CALCIOMERCATO. Troppe voci, il Milan vuole blindare Romagnoli

CALCIOMERCATO LAZIO ROMAGNOLI – Dopo quelli di Juventus e Real Madrid, si è aggiunta in giornata anche la voce dell’interessamento della Lazio per Alessio Romagnoli, magari con i soldi di qualche cessione eccellente e facendo leva sull’amore per i colori biancocelesti da parte del numero 13 del Milan. La società meneghina, però, gelosa di una serenità ritrovata in maniera quasi inaspettata, vuole smorzare sul nascere qualsivoglia problematica. Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset’, infatti, sarebbe stato fissato un incontro col procuratore del calciatore, Sergio Berti, per discutere il rinnovo del contratto fino al 2023, con gli attuali 2 milioni di Euro d’ingaggio che dovrebbero salire fino a 3,5-4.

G. G.