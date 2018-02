Calciomercato. Un ex Lazio ha nostalgia e vorrebbe tornare: “Parlo spesso con Inzaghi ma Lotito…”

CALCIOMERCATO VOGLIA LAZIO POSSIBILE RITORNO – Nei cuori dei tifosi della Lazio ha lasciato sicuramente ricordi indelebili: l’incredibile gol da fuori area nel derby contro la Roma, la rete alla Sampdoria in finale di Coppa Italia 2009 e tante altre magie. Mauro Zarate è uno dei tanti talenti che, una volta andato via dalla capitale, non è più riuscito ad esprimere il proprio valore. Attualmente al Velez (squadra argentina nelle quali ha debuttato nel calcio professionistico), l’ex numero 10 della Lazio si è concesso in un’intervista a ‘Goal’ nella quale ha mostrato tanta voglia di tornare a indossare la maglia biancoceleste.

ZARATE SULLA LAZIO – “Mi piacerebbe tornare alla Lazio ma al momento è difficile. Sento spesso mister Inzaghi, perché ho giocato con lui, e fra di noi abbiamo parlato di questa ipotesi. Gli dico sempre: ‘chiamami che sto arrivando’. Ma è difficile per il modo in cui ci siamo lasciati con il presidente Lotito, ma se ci sarà la possibilità, lo farò”.

Marco Barbaliscia