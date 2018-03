Calciomercato. Un ex obiettivo della Lazio vicino alla Cina

CALCIOMERCATO OBIETTIVI LAZIO CINA – E’ stato uno dei nomi caldi nelle ultime sessioni di mercato per la difesa della Lazio che però non ha mai avuto il coraggio di procedere sino in fondo per accaparrarsi le prestazioni dell’atleta: Gabriel Paletta, ex centrale del Milan, è prossimo a trovare un accordo con i cinesi dello Jiangsu di Fabio Capello e Cristian Brocchi.

LA SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Paletta, che ha risolto il contratto con i rossoneri a gennaio, in anticipo di sei mesi rispetto alla sua scadenza naturale, è libero di accasarsi presso un altro club. Il difensore argentino classe ’86 sarebbe così prossimo ad un accordo con lo Jiangsu, squadra cinese dove ritroverebbe Capello come allenatore e Brocchi nello staff.

M.B.