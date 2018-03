Calcioscommesse. La Figc si costituisce parte civile

CALCIOSCOMMESSE FIGC – Si torna a parlare di Calcioscommesse, processo iniziato dopo la maxi inchiesta condotta dalla Procura di Cremona dal 2011. Nell’aprile 2017 era stata accolta una istanza di competenza territoriale.

IMPUTATI – Nomi “eccellenti” come Signori, Doni e Mauri sarebbero imputati perché, secondo il giudice, si sarebbero formate le due principali associazioni per delinquere finalizzate alla frode sportiva per combine nelle partite di calcio, anche di Serie A.

FIGC PARTE CIVILE – La Figc si è costituita parte civile contro gli imputati, mentre i legali di Sartor hanno chiesto lo spostamento del processo a Parma. Il 5 aprile nuova udienza, come riporta La Gazzetta dello Sport.