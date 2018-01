Calhanoglu: “Domani è una giornata importante, vogliamo vincere”

CALHANOGLU MILAN LAZIO – Alla vigilia della partita del Milan contro la Lazio, Calhanoglu è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato del match di Coppa Italia.

CALHANOGLU SULLA LAZIO – “La cosa importante per me è giocare bene assieme con i compagni, mi interessa giocare bene con la squadra e vincere. Ogni cosa la facciamo per vincere e migliorare. Domani è una giornata importante e quindi vogliamo provare a vincere”.