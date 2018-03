Calisti: “Lazio, bisogna rimettere le cose a posto. Troppo turnover non dà frutti”

CALISTI LAZIO – La Lazio deve tornare a vincere: l’occasione è quella di lunedì, quando all’Olimpico i biancocelesti ospiteranno l’Hellas Verona nel posticipo della 25esima giornata di campionato. Della gara ha parlato Ernesto Calisti, ex difensore laziale, ai microfoni di TMW: queste le sue dichiarazioni.

SULLA LAZIO – “Bisogna rimettere le cose a posto. Credo che si sia capito quali sono i giocatori che devono essere titolari e quali invece devono entrare a gara in corso. Troppo turn-over non dà frutti, servono delle gerarchie. Occorre puntare su giocatori affidabili e tornare alla vittoria al più presto. Felipe Anderson ad esempio deve giocare di più e in difesa Caceres è il migliore insieme a de Vrij e Radu per esperienza e qualità. Purtroppo a volte per accontentare tutti e pensare al gruppo si rischia di andare incontro ad alcune difficoltà. Credo che Caicedo sia una buona alternativa mentre abbiamo visto che Lukaku va meglio quando entra negli ultimi venti minuti: può essere in quella fase del match una bella arma”.

CONTRO LO STEAUA – “Ripeto, credo che Inzaghi, che ha fatto finora un lavoro straordinario, debba avere delle gerarchie in testa. Va detto che ieri c’è stata anche sfortuna perché due mesi fa le occasioni create sarebbero state concretizzate. E’ un momento in cui cresce anche il nervosismo, ma serve restare calmi, equilibrati e ripartire bene”.