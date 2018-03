Canigiani: “Avremo in casa un trittico composto da Milan, Juventus e Dinamo Kiev”

CANIGIANI LAZIO – Il responsabile del marketing della Lazio, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni del canale tematico biancoceleste per commentare la prossima sfida di Europa League contro la Dinamo Kiev e non solo: queste le sue dichiarazioni.

DINAMO – “Quella della Dinamo Kiev era già la prima pallina, messa anticipatamente nella seconda urna perché non poteva incontrare compagini russe. Negli istanti che antecedevano l’abbinamento, il nostro Segretario Generale, Armando Calveri, aveva annunciato da buon profeta che sarebbe uscita la Lazio e così è stato! Giocare la prima in casa contro la Dinamo Kiev è stato frutto del sorteggio stesso: storicamente si diceva che era meglio disputare l’andata in trasferta, ma alla fine è tutto relativo, molto dipende già dai primi 90 minuti. Per arrivare in fondo bisogna superare molte avversarie, cambia poco dal punto di vista del campo di gioco.

TRITTICO – Al momento, invece, non ci sono novità per la trasferta di Reggio Emilia: abbiamo ora in casa un trittico composto da Milan, Juventus e Dinamo Kiev. Invito quindi tutti i tifosi a restare sul pezzo perché gli impegni sono molti e tutti di assoluto livello; saranno inoltre tre partite che verranno disputate in tre diverse competizioni: avevamo presentato l’ultima campagna abbonamenti con il nome ‘Ti Conviene Crederci’ e chi lo ha fatto è stato davvero fortunato”.