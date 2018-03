Canigiani: “A Bucarest ci saranno tanti tifosi biancocelesti. E contro Hellas e Milan…”

CANIGIANI STEAUA LAZIO – A Bucarest ci saranno molti supporters biancocelesti pronti ad incitare la Lazio dopo il periodo non molto semplice. A rivelarlo è stato Canigiani ai microfoni del canale telematico biancoceleste.

SU STEAUA LAZIO – “Sono più di 1200 i tifosi biancocelesti che seguiranno la squadra a Bucarest. È bello avere un ottimo seguito ma sarà importante che i sostenitori biancocelesti seguano attentamente le indicazioni di sicurezze.”

SU LAZIO VERONA – “Contro l’Hellas Verona abbiamo attuato dei prezzi molto favorevoli: la Curva Nord a 10€, la Tevere a 25€ e 5€ per gli under 14 in tutti i settori dello stadio. Speriamo che il risultato sia migliore di quello avuto con il Genoa.”

SU LAZIO MILAN – “Lunedì saranno attive tutte le ricevitorie, nei pressi dello stadio c’è l’ex ostello. Da oggi è scattata la vendita anche per Lazio-Milan, semifinale di ritorno di TIM Cup, invitiamo tutti i tifosi a sostenere la squadra perché la sfida consentirà l’accesso alla finale.”