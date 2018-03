Canigiani: “Col Milan, impennata vendita tagliandi. In EL promozione per le donne”

CANIGIANI LAZIO – Tre partitissime all’Olimpico in sequenza: si comincia domani, con Lazio-Milan, ritorno della semifinale di Coppa Italia. Seguono la Juventus in campionato e la Dinamo Kiev in Europa League. Il responsabile marketing biancoceleste Marco Canigiani è intervenuto a ‘Lazio Style Radio’ per fare il punto sulla situazione relativa ai tagliandi per il trittico di big match.

MILAN – “Ieri eravamo intorno ai 25mila tagliandi anche se la giornata non era propizia per acquistarli. Oggi la situazione dovrebbe essere migliore e speriamo in un’impennata nelle ultime 48 ore. I prezzi sono quelli classici, la semifinale di Coppa Italia è un big match a tutti gli effetti. Ci sarà una buona rappresentanza anche di tifosi del Milan: qualche migliaia hanno già acquistato un tagliando e anche loro probabilmente aumenteranno la loro presenza in questi due giorni. Domani saranno aperte tutte le ricevitorie, non ci saranno problemi per acquisire i biglietti. Anche la modalità online è disponibile fino a questa sera o alle prime ore di domattina”.

JUVENTUS E DINAMO KIEV – “Con la Juventus è il big match per antonomasia insieme al derby, anche se se ne parla poco vista la sequenza di partite. È una sfida importantissima, i biglietti sono già in vendita e disponibili in tutti i settori. A breve partirà anche la vendita per la Dinamo Kiev e ci saranno speciali promozioni per le donne vista la giornata dell’8 marzo. Vogliamo uno stadio rosa. Il fattore pubblico potrebbe essere decisivo, la presenza dei tifosi può essere l’arma vincente per il finale di stagione. È successo contro la Steaua con la pratica chiusa in pochi minuti grazie al calore dei tifosi”.

G. G.