Canigiani: “Giovedì ci saranno molti tifosi allo stadio. Sassuolo? Nessuna novità”

LAZIO CANIGIANI – Marco Canigiani, responsabile del marketing della Lazio, è intervenuto ai microfoni del canale tematico biancoceleste per commentare i tagliandi venduti per la gara all’Olimpico contro lo Steaua e non solo: queste le sue dichiarazioni.

LAZIO-STEAUA – “È attiva la vendita dei tagliandi per i sedicesimi di ritorno di Europa League, Lazio-FCSB, e per la semifinale di ritorno di TIM Cup, Lazio-Milan. A breve sarà attiva la vendita anche per la partita con la Juventus. Ci attendono una serie di sfide importanti. Per giovedì abbiamo attuato dei prezzi vantaggiosi, è una partita fondamentale, da vincere e per questo c’è bisogno dell’apporto dei tifosi. La comunità romena a Roma è nutrita e saranno molti i tifosi allo stadio, anche per questo c’è bisogno di una massiccia presenza dei biancocelesti.

LAZIO-MILAN – “Anche per mercoledì prossimo il tifo sarà determinate: si potrebbero aprire le porte per un’altra finale!”

SASSUOLO – “Per quanto riguarda la trasferta di Sassuolo è intervenuto il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell’Interno a causa di alcuni fatti accaduti per la trasferta di Napoli. Anche un piccolo aspetto negativo ha fatto fare un passo indietro. Le trasferte devono essere una festa e tutti si devono comportare correttamente. Queste sono le regole e vanno rispettate.”