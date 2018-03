Canigiani: “Con la Juve oltre 40 mila spettatori. E l’8 marzo…”

LAZIO JUVENTUS CANIGIANI – L’amarezza per l’eliminazione ai calci di rigore dalla Coppa Italia è ancora fresca, ma in casa Lazio è già tempo di preparare la delicatissima sfida alla Juventus in campionato, in programma sabato prossimo alle ore 18. Intervistato dai canali tematici del club biancoceleste, il responsabile marketing Marco Canigiani si è così espresso: “Ripartiamo sabato dalla partita contro la Juventus. Questa mattina si contavano già 32.000 spettatori, abbonati compresi. La speranza è di superare i 40.000. Subito dopo avremo il match contro la Dinamo Kiev, nelle prossime ore potrebbero uscire delle novità circa le promozioni che verranno attivate per l’8 marzo. Posso anticipare che la Lazio ha deciso di festeggiare assieme alle sue tifose, in occasione della Festa delle Donne. In Curva e Distinti tutte le tifose biancocelesti pagheranno solo 5 euro, mentre in Tevere 10 euro”.