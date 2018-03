Canigiani: “Problemi tecnici nella vendita dei tagliandi per Napoli-Lazio”

CANIGIANI NAPOLI LAZIO – Sarà un San Paolo più biancoceleste. Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio, è intervenuto ai microfoni del canale tematico biancoceleste per parlare della vendita dei tagliandi in vista della gara di sabato contro i partenopei: “La vendita ancora non è partita, al contrario di quanto era stato scritto sul comunicato. Il Napoli non ha ancora abilitato la vendita della partita, credo che abbiano problemi tecnici. In questo momento nei nostri punti vendita non compare proprio la partita. Spero che a breve si possa risolvere tutto. Saranno 1000 i biglietti a disposizione, non serve la tessera del tifoso, ma si dovrà indicare come si raggiungerà Napoli. Si sconsiglia vivamente di prendere il treno, perché non ci sono treni di ritorno dopo la partita. Infatti è stato individuato un meeting point dove i tifosi potranno parcheggiare le macchine e incontrarsi, per essere poi scortati fino allo stadio”.