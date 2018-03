Canigiani: “Valutiamo il ricorso contro la squalifica alla Curva Nord”

CANIGIANI LAZIO CURVA NORD – La squalifica comminata alla Lazio, in ragione dei ripetuti ‘buuu’ razzisti, costringerà la società biancoceleste a giocare senza l’apporto della Curva Nord per le prossime due partite casalinghe di campionato, contro Cagliari ed Udinese. Proprio oggi pomeriggio riparte la campagna abbonamenti, le cui tariffe dovranno quindi tener conto del settore disponibile in stagione per due gare in meno. Ai microfoni di ‘Radiosei’ è intervenuto in merito Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio.

RICORSO – “Stiamo valutando il ricorso per ridurre la squalifica ad una giornata. La giustizia sportiva farà il suo corso, per ora è prematuro fare questi discorsi. La Sud quasi sicuramente sarà aperta nelle due gare in cui la Nord sarà chiusa. Per quanto riguarda l’abbonamento negli altri settori, suggerisco di sottoscriverlo prima che vengano messi in vendita i biglietti per Lazio-Cagliari per evitare che i posti non siano disponibili”.

RISONANZA MEDIATICA – “Sono il primo che mi arrabbio quando mi sembra che la Lazio sia mediaticamente meno citata. In passato feci una litigata con ‘Sky’: la Lazio andava bene ma in una trasmissione a momenti non veniva nemmeno menzionata. Ma in questo serve l’aiuto di tutti, con lo stadio pieno cambierebbe tutto, compreso il seguito dei media”.

LO STADIO PIENO – “Il problema non è il prezzo dei biglietti, la Lazio fa una politica popolare che nessuno fa in Italia. Questo è un dato incontestabile. Lo stadio costa, con gli incassi che si fanno non si paga nemmeno l’affitto dell’impianto. Questo del prezzo è un alibi”.

Giordano Grassi