Di Canio: “Inzaghi ha creato ambiente sereno. Lazio piena di talenti”

DI CANIO LAZIO INZAGHI – La Lazio torna momentaneamente terza in classifica, in attesa della partita della Roma, ma l’agevole vittoria in casa del Sassuolo alza a mille l’autostima, andandosi a sommare alla recente goleada europea con la Steaua. Negli studi televisivi ‘Sky’, grandi elogi arrivano da Paolo Di Canio: “Inzaghi è stato bravissimo a creare, in un ambiente difficile, questa idea di calcio con un turnover massiccio e frequente. E lo fa perché ha tanti tanti talenti. Ha creato un ambiente sereno e i risultati si vedono”.