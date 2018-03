Cannonieri più decisivi: in Serie A il primo è Immobile. In Europa…

IMMOBILE SERIE A CANNONIERE – In una classifica di Fanpage.it c’è anche Ciro Immobile. Si tratta dei cannonieri capaci di realizzare le marcature che valgono 3 punti, le più importanti. In Serie A, nonostante ieri e in Coppa non sia riuscito a segnarne uno, non c’è confronto: è proprio il biancoceleste a guidare la classifica con ben 8 reti determinanti. Accanto al napoletano, in Europa, c’è solo Sergio Aguero del Manchester City.

M.S.