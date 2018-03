Capitan Lulic torna sul capitolo Nazionale: “Non cambio idea, lascio: decisione definitiva”

LULIC NAZIONALE BOSNIA RITIRO – E’ di qualche mese fa la notizia che Senad Lulic ha stabilito di lasciare la sua Nazionale: il capitano della Lazio, ormai trentaduenne, aveva comunicato sui propri profili ‘social’ la decisione di ritirarsi e dedicarsi solo alla squadra biancoceleste. Nelle sue parole si poteva leggere il dolore per un abbandono che non è mai semplice: in patria, però, tutti si sono meravigliati nonché dispiaciuti di perdere le prestazioni del numero 19, un generoso che non molla mai.

NOVITA’ DALLA BOSNIA – Proprio per questo in Bosnia sperano in un cambio idea da parte di Lulic: la Federazione ha da poco nominato un nuovo ct, Robert Prosinecki, il quale si è detto grande stimatore del centrocampista. Ma Senad non sembra esser tornato sui suoi passi: il capitano della Lazio è intervenuto ai microfoni di ‘Avaz Sport’ per chiarire la sua posizione.

LA DECISIONE DI LULIC – “Ho appreso dai media che Prosinecki vorrebbe parlare con Ibisevic e con me. Tuttavia finora nessuno mi ha contattato: per essere chiari, sarebbe un onore per me sedermi a parlare con una persona come Prosinecki. Nemmeno lui però potrebbe farmi cambiare idea. Ho letto da qualche parte che avrei dovuto chiamare Prosinecki e che non l’ho fatto. L’ultima cosa che voglio è che possano circolare notizie false. Nella mia vita non mi sono mai tirato indietro davanti a nulla e non ho intenzione di iniziare a farlo adesso, soprattutto al cospetto di una leggenda come Prosinecki. Se ce ne sarà occasione mi siederò a parlare con lui, ma ripeto, la mia decisione di ritirarmi dalla Nazionale è definitiva”.